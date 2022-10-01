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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث التعليم العالي يبرز جولة الوزير اليوم.. ورسائله عن الجامعات الجديدة| فيديو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزير أجرى 4 جولات تفقدية لمسارات تعليمية مختلفة في منظومة التعليم العالي، ومن تلك الجوالات؛ كانت لجامعة بنها الأهلية ثم جامعة القاهرة ثم جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية ثم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

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وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الوزير وجه بعض الرسائل شديدة الأهمية خاصة بدور الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة ودور البحث العلمي في خدمة الصناعة والربط بين وظائف المستقبل والبحث العلمي والعملية التعليمية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير أكد على دور الجامعات في خدمة المجتمع وشاهد العديد من العروض داخل الجامعات التي تؤكد ذلك.

https://fb.watch/fUglieIWDk/

التعليم العالي وزير التعليم وزارة التعليم الجامعات الخاصة البحث العلمي جامعة القاهرة عادل عبد الغفار

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