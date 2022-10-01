متحدث التعليم العالي يبرز جولة الوزير اليوم.. ورسائله عن الجامعات الجديدة| فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزير أجرى 4 جولات تفقدية لمسارات تعليمية مختلفة في منظومة التعليم العالي، ومن تلك الجوالات؛ كانت لجامعة بنها الأهلية ثم جامعة القاهرة ثم جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية ثم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن الوزير وجه بعض الرسائل شديدة الأهمية خاصة بدور الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة ودور البحث العلمي في خدمة الصناعة والربط بين وظائف المستقبل والبحث العلمي والعملية التعليمية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير أكد على دور الجامعات في خدمة المجتمع وشاهد العديد من العروض داخل الجامعات التي تؤكد ذلك.

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