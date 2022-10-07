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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالاسماء.. نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس

نتيجة التنسيق الداخلي
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس

يهتم العديد من الطلاب المقبولين في كلية الآداب بجامعة عين شمس بالتعرف على نتيجة التنسيق الداخلي للعام الجامعي 2022 - 2023، وذلك عبر الدخول إلى لينك نتيجة التنسيق الداخلي لكلية آداب عين شمس 2022.

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وتتيح كلية الآداب بجامعة عين شمس للطلاب المقبولين بها إمكانية تحديد القسم الذي يرغبون في الانضمام إليه للدراسة بعد التأكد من قبولهم في الكلية.

ولذلك حرص موقع صدى البلد على نشر جداول نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس.

وعن أقسام كلية الآداب فإن كلية الأداب من الكليات العريقة وتتعدد أقسام كلية الآداب  في الجامعات المختلفة والتي يعد أبرزها اللغة العربية والإنجليزية والإعلام واللغة الفرنسية.

أقسام كلية أداب جامعة عين شمس

تتعدد أقسام كلية آداب جامعة عين شمس وتشمل اقسام الاعلام والارشاد السياحي وغيرها من الأقسام العريقة ، كمايلي :

قسم اللغة العربية

قسم  اللغة الانجليزية

قسم  اللغة العبرية

قسم  اللغات الشرقية

قسم اللغة الفرنسية

قسم الحضارة الأوروبية

قسم  الجغرافيا

قسم  التاريخ

قسم  الدراسات الفلسفية

قسم  علم النفس

قسم  علم الاجتماع

قسم  الاثار

قسم  الارشاد السياحى

قسم  الارشاد السياحي الفرنسي

قسم  علوم الاتصال والاعلام

قسم  المكتبات والمعلومات

قسم  الدراما والنقد المسرحى

وأوضحت الكلية أنه يتم تسجيل الطلاب  لرغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.


وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي وهي:

شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية  بها الرقم ثلاثي أصل وصورة، صورة البطاقة الشخصية،بطاقة الترشيح أصل وصورة و٦ صور شخصية حديثة (٤×٦)، شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ( الجرعة الاولى على الأقل، ولا يتم تطعيم من هم دون ١٨ عاما)، وأخيرًا استمارة (٢جند) و( ٧ جند ) بالنسبة للذكور. 

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس
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