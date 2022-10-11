خبير تعليم: يجب توافر طبيب في المدارس لإسعاف الطلاب

على الرغم من مرور أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد، إلا أننا شهدنا العديد من الحوادث داخل أسوار المدارس، التي أثار عدد منها جدلا واسعا بين كثيرين وذلك بعد وفاة الطالبة وفاء أشرف هارون بعد أن سقطت مغشيًا عليها داخل مدرسة شبرا النخلة الإعدادية في بلبيس.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، ، أهمية تواجد الطبيب في المدارس، ففي سن المدرسة يكون الطلاب أكثر عرضة للإصابات والحوادث، والتي تتطلب تدخلا عاجلا من قبل طبيب مختصص، أو ممرض يقيم في المدرسة.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى إن من المهم أن تراجع وزارة التربية والتعليم هيكلة المدارس وتعمل على جعل البيئة فيها أكثر حماية وأمناً للطلبة والطالبات لان فقدان أي من أبنائنا أو بناتنا نتيجة عدم القدرة على التصرف مع حالة بسيطة فهو أمر مؤسف، لأن لا توجد جاهزية لمدارس وزارة التربية والتعليم للحالات الطارئة والعاجلة.

وشدد الخبير التربوي، علي أهمية ينظم حملات توعوية لطلاب المدارس عن الإسعافات الأولية، التى تستهدف غرس السلوكيات الصحية فى الصغر مما يؤدى إلى نشأة جيل واعى حريص على المحافظة على الصحة الفردية وصحة البيئة، كما أن الالتزام بأساسيات النظافة الشخصية والبيئية يحمى الأفراد من الاصابة بالكثير من الأمراض ويوفر على النظام الصحى الكثير من النفقات .

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام كافٍ من المدرسة بنواحي التربية الصحية، وعناية مستمرة بالطلبة والطالبات، وعدم الاكتفاء بوحدة صحية مدرسية وحيدة في المنطقة التعليمية.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن وجود الطبيب في المدرسة بشكل دائم مستمر وحصر تعامله مع عدد محدد من الأشخاص المتقاربي السن، يسمح له بتصنيف الحالات المرضية واكتشاف الإشكالات الصحية في وقت مبكر، وهو ما يعين على علاجها والتخلص من تراكمات آثارها سواء كانت تتعلق بسوء التغذية أم فقر الدم أم الإصابة بأمراض وراثية أو معدية كفيروس الكبد الوبائي.

وتابع: ويمنح وجود الطبيب في المدرسة الفرصة في تطوير البيئة المدرسية ونشر المسطحات الخضراء وتحديد مواعيد خروج الطلبة والطالبات لممارسة الرياضة وأنواع الألعاب التي يسمح بممارستها.

وأثار وفاة الطالبة وفاء أشرف هارون التي توفيت داخل الفصل بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية التابعة لمدينة بلبيس إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية.

كانت الطالبة توجهت إلى مدرستها في شبرا النخلة صباح اليوم كعادتها، وأثناء تواجدها داخل الفصل واستماعها إلى شرح مادة اللغة العربية في الحصة الرابعة سقطت مغشيا عليها إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي بعدما فقدت الحركة والكلام، وبمجرد وصولهم أكد الأطباء وفاتها إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

وأصيبت زميلات الطالبة وأهالي القرية بالحزن فور سماعهم وفاة الطالبة، وأكدوا أنها تتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، والتفوق في الدراسة.