أخبار التعليم| 30 قرارا جديدا من وزير التربية والتعليم في ثاني أسبوع دراسة.. خبير: هناك انعكاسات عديدة للاعتداءات التي شهدتها العملية التعليمية في الأيام الأخيرة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن إغلاق موقع الإرشاد الإلكتروني للطلاب.. غدًا

أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن موعد إغلاق موقع الإرشاد الإلكتروني للطلاب بجميع البرامج.

التغيرات المناخية والبصمة الكربونية .. ندوة بـ صيدلة عين شمس

‏نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة عن التغيرات المناخية و البصمة الكربونية وجهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء، ‏حاضر خلالها الدكتور آمال ثابت - مدرس علم الحشرات بقسم العلوم الزراعية البيئية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وزير التعليم العالي يلقي كلمة مصر في الدورة 215 للمجلس التنفيذي لليونسكو

ألقي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الإثنين، كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) بحضور أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ41، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، ود.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

الجامعة البريطانية تقيم ماراثون من أجل المناخ.. الجمعة

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن إقامة فعاليات ماراثون من أجل المناخ، تحت عنوان "Run for the clima، وذلك يوم 14 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 7صباحًا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة البريطانية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و "Cairo Runners".

خبير: هناك انعكاسات عديدة للاعتداءات التي شهدتها العملية التعليمية في الأيام الأخيرة

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن هناك انعكاسات عديدة للاعتداءات التي شهدتها العملية التعليمية في الفترة الأخيرة سواء كانت موجهة من الطالب إلى المعلم، أو من المعلم إلى الطلاب أدى إلى حدوث خللا كبيرا في منظومة القيم بحيث أصبحت القيم المادية ( ممثلة في السعي إلى جمع المال للوفاء بمتطلبات الحياة اليومية) أولوية أولي وتراجعت القيم والمثل العليا ( مثل احترام الآخر، والالتزام، والانضباط ) واحتلت مرتبة متأخرة.

عميد تكنولوجيا حلوان: تحويل 400 ألف سيارة فقط إلى غاز| فيديو

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية أقامت اليوم ورشة عمل عن تغيرات المناخ ومستقبل قطاعات النقل والسيارات والطاقة من منطلق مشروع نتعاون فيه مع جامعة اكسفورد بروكس الانجليزية، وهو مشروع "شراكة مؤسسات التعليم العالي في مصر وإنجلترا في مجال تغيرات المناخ والانبعاثات الكربونية وتطوير برامج دراسية لإكساب الطلاب مهارات تكنولوجيا السيارات الخضراء صديقة البيئة".

"غناء وضحك ولعب" ياسمين علي تستقبل طلاب إعلام الكندية الجدد

كرمت كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية المطربة ياسمين على، بمنحها درع التمييز، ضمن فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022/2023 الذي شاركت فيه الطلاب مجموعة من أشهر أغانيها "فرصة تتغير" و"نقابل ناس" وتفاءلوا بالخير"، تحت رعاية الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

خبير تربوي يكشف أسباب الاعتداءات على المعلمين بالمدارس خلال الفترة الأخيرة

رغم مرور ما يقرب من ١٠ ايام على العام الدراسي الجديد، إلا أن هذه الايام الوجيزة شهدت العديد من الحوادث داخل أسوار المدارس، والتي أثار عدد منها جدلا واسعا بين الكثيرين لمساندة المعلم بعد تعرض معلم بمدرسة إعدادية بأسيوط للتعدي عليه بآلة حادة من قبل طالب داخل المدرسة.

شروط ورسوم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر

يبحث عدد كبير من الطلاب و الطالبات الجدد عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر اليوم، الذين حصلوا علي الشهادة الثانوية الازهرية للعام 2021 /2022 وتم قبولهم بكليات الأزهر.

30 قرارا جديدا من وزير التربية والتعليم في ثاني أسبوع دراسة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم كتابًا دوريًا رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. آخر موعد لتقديم أوراق القبول

تنسيق الجامعات الخاصة 2022، لا يزال مستمرًا رغم انطلاق العام الدراسي في الجامعات، لأتاحت وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى 14 أكتوبر الجاري، ليكون آخر موعد لتسجيل الرغبات.