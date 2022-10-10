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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"غناء وضحك ولعب" ياسمين علي تستقبل طلاب إعلام الكندية الجدد

فعاليات حفل استقبال
فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد

كرمت كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية المطربة ياسمين على، بمنحها درع التمييز، ضمن فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022/2023 الذي شاركت فيه الطلاب مجموعة من أشهر أغانيها "فرصة تتغير" و"نقابل ناس" وتفاءلوا بالخير"، تحت رعاية الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وأعربت الفنانة ياسمين علي، عن سعادتها بلقاء الطلاب وأولياء الأمور في أول يوم دراسة بكلية الإعلام، ونقلت للطلاب خبرتها كخريجة من قسم الصحافة، حيث صرحت أن دراسة الإعلام هي من شكلت وجدانها الفني والعقلي وأنها لازالت حتى الآن تتبع نصائح أساتذتها الكبار بالكلية من قراءة الصحف والأحداث الجارية لتوسيع مداركها باستمرار.

فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد
فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد

وأعلن الدكتور صديق عبد السلام، رئيس الجامعة، عن أن كليات الجامعة تبدأ عصر جديد بتوقيع أكبر اتفاقية شاملة للدراسة في كندا نهاية أكتوبر الجاري، حيث تنفرد الجامعة بكونها مملوكة لأكبر مؤسسة إعلامية عريقة في مصر والشرق الأوسط وهي مؤسسة الأهرام التي أرست الصحافة وتحافظ على القيم، فرسالة كلية الإعلام خلق جيل من الإعلاميين لحماية قيم المجتمع مدعوم بخبرات وبتعليم على أحدث مستوى من التقنية.

فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد

وأضاف عبدالسلام أن الجامعة تجمع كل مصادر العلم والمعرفة والخبرات، فالجامعة لا تعنى مجرد المحاضرات والدراسة، بل اكتساب المهارات الحياتية من خلال الأنشطة الطلابية مثل الرحلات والندوات واللقاءات الفنية والثقافية، للخروج من مجال التلقين إلى التعليم التشاركي، حيث يستفيد الأستاذ من آرائكم وخبراتكم بقدر ما تستفيدون أنتم من علمه وثقافته.

وأكدت الدكتورة أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، على أنه رغم الحملة الشرسة التي يقودها بعض أصحاب الرؤية المحدودة لدراسة الإعلام ودوره في المجتمع، فدراسة الإعلام لم تعد مجرد تخريج كاتب صحفي أو مقدم برامج فقط، بل أصبحت القدرة على تخريج الإعلامي المتكامل القادر على القيام بعملية الإنتاج الإعلامي من تصوير ومونتاج وصياغة للمنصات الرقمية والتعامل مع البيانات ومعالجتها وإنتاج المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت عميدة كلية الإعلام عن استحداث لائحة جديدة لكلية الإعلام تتناسب مع مفهوم الإعلامي الشامل القادر على العمل في المنصات الإعلامية المختلفة فور تخرجه، فهي الوحيدة على مستوى مصر التي بها قسم الاتصال المرئي، وحصولها على اعتماد الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعلم، بجانب برنامج ماجستير للدراسات الإعلامية المستحدثة، ومؤتمر علمي سنوي دولي ومجلة علمية مصنفة بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربي.

كلية الإعلام بجامعة الأهرام كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية المطربة ياسمين علي ياسمين على فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد

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