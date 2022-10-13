بعد تخفيض إنتاج أوبك.. مصطفى بكري: حملة أمريكية مسعورة ضد السعودية.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملة أمريكية مسعورة ضد المملكة العربية السعودية والسبب قرار تخفيض إنتاج النفط من أوبك، مشيرا إلى أن التهديدات الامريكية للسعودية على اعلى مستوى.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بايدن اكد ان هناك عواقب على السعودية بسبب قرار أوبك بتخفيض انتاحها من النفط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن بايدن يؤكد انه يريد مع الكونجرس أن يتخذ خطوات إعادة تنظيم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

تجميد العلاقات.

وأشار مصطفى بكري إلى أن اعضاء في الكونجرس طلبوا وقف بيع الأسلحة للسعودية، إضافة إلى وجود أعضاء طالبوا بتجميد العلاقات.

