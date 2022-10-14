مباحثات مصرية هندية غدا على مستوى وزيري الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غداً السبت، جلسة مباحثات مع الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.



ويتناول الجانبان ، خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية- الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الآنية.



ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.



ومن ناحية أخرى، يستقبل الوزير شكرى غدا السيدة أرليت سودان-نونوه وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو (برازافيل).



ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية الكونغولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ.

