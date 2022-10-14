الراسبون أبرزها .. حالات يحظر فيها الاحتفاظ بـ التابلت

مع انطلاق العام الدراسي الجديد فى بداية أكتوبر، بدأت وزرة التربية والتعليم فى تسليم التابلت لـ طلاب أولى ثانوي عام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث توفر الوزارة فيدويهات تفاعلية ومحتوي رقمي لكافة مواد الدراسة من أجل تسهيل عملية التعليم للطلاب.

خطوات تسليم التابلت لـ طلاب أولى ثانوي

يتم تسليم التابلت لـ طلاب أولى ثانوي عن طريق المدارس الثانوية بكل محافظة، ويلتزم الطالب بـ تسديد رسوم تأمين التابلت بالبريد والتى تبلغ 105 جنيهات، وذلك وفقا لما حددته وزارة التربة والتعليم.

ويقوم طلاب أولى ثانوي بسداد رسوم تأمين التالبت عن طريق مكاتب البريد مع ضرورة إحضار مجموعة من الأوراق والتى تتضمن مايلي :-

- إحضار صورة شهادة ميلاد الطالب ضرورة حتى يتم تسليم التابلت لـ طلاب أولى ثانوي.

- كما يجب لـ سداد رسوم تأمين التابلت لـ طلاب أولى ثانوي إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- عند سداد رسوم تأمين التابلت لـ طلاب أولى ثانوي إحضار يحصل ولي الأمر من البريد على وثيقة تأمين التابلت بقيمة مبلغ التأمين.

- يجب على ولى الأمر أن يحتفظ بإيصال سداد رسوم التابلت لحين تسليمه من المدرسة.

قواعد منظمة لـ لاسترداد التابلت من الطلاب

وبعد تسليم التابلت للطالب فإن هناك بعض القواعد المنظمة والتى أعلنتها وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق والتى تتضمن مايلي :-

- التابلت هدية للطالب الناجح فى المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكًا لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده وزارة التربية والتعليم .

- لا يحق للطلاب الراسبين الراغبين في تحويل مسارهم إلى مدارس التعليم الفنى الاحتفاظ بالتابلت.

- كما أنه لا يجوز للطلاب المحولين لمسارهم التعليمي من التعليم العام للتعليم الفني الاحتفاظ بجهاز التابلت.

- كما يلتزم الطالب الراسب عامَين منتظمَين والمحول منازل، أن يقوم بتسليم التابلت.

- كما يجب على الطالب الغائب والذى تم فصله وغير مقيد بالمدرسة وتقدم برغبة من أجل استكمال تعليمه “منازل” أن يقوم بتسليم التابلت.

- كما شملت الحالات التى يجب تسليم التابلت فيها الطالب الوافد والقادم من دول عربية في الصف الثالث الثانوي عليه أن يقوم بتسليم التابلت عقب النجاح في الثانوية.

أوراق استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي

ومن أجل استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي يجب على الطالب أن يحضر مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة والتى تتضمن مايلي:-

- إحضار صورة من شهادة ميلاد الطالب، من أجل تسليم التابلت

- كما يجب إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر.

-وتتضمن أوراق استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي إحضار إيصال تأمين التابلت.

- كما يلزم إحضار 2 صورة من إيصال تأمين التابلت.

- الخطوة الأخيرة لـ استلام التابلت لـ طلاب أولى ثانوي هو إقرار تسليم التابلت.