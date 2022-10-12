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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استلام 13100 جهاز تابلت للصف الأول الثانوي وتوزيعها على الإدارات بالفيوم

مدير عام تعليم الفيوم
مدير عام تعليم الفيوم تتابع تسلم التابلت

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، الدفعة الأولى من اجهزة  التابلت،  والتى تم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة أماني قرني مدير المديرية ، و محمد نادى مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية  ، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية ، ومسئول أمن المديرية، ومركز المعلومات ، وفريق العمل بمخازن المديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم. 

وأشارت مدير المديرية إلى أنه جار التوزيع على المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وسيتم التسليم لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فورا.

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