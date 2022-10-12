استلام 13100 جهاز تابلت للصف الأول الثانوي وتوزيعها على الإدارات بالفيوم

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، الدفعة الأولى من اجهزة التابلت، والتى تم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة أماني قرني مدير المديرية ، و محمد نادى مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية ، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية ، ومسئول أمن المديرية، ومركز المعلومات ، وفريق العمل بمخازن المديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وأشارت مدير المديرية إلى أنه جار التوزيع على المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وسيتم التسليم لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فورا.

36c5919d-46a1-4553-8822-d63e36656e7e

80f139d2-c1c9-47bf-95cc-095ef494ff32

38099d46-c6be-4252-8ab6-61a1426ea565

1325422e-ffac-4c15-b03b-896211b91482