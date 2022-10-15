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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تويتة جديدة  بشان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر حسابة بموقع تويتر .

و كتب فرج عامر : كولر لم يوافق علي تدخل وكيل أعمال محمد محمود من أجل أن يشارك في التدريب مع الفريق الاول، كولر استمع للوكيل ولكن نفذ ما في دماغة.

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دوري أبطال أفريقيا.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري

و كان قد أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلا من:‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ‏ومحمد شريف وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام ‏حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي ااستعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، وقبل انطلاق المران عقد ‏مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة ‏بمباراة الاتحاد المنستيري غدا.‏

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها فقرة ترفيهية بالكرة قبل خوض ‏الجوانب الخططية، التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة الاتحاد المنستيري.‏

السويسري مارسيال كولر محمد محمود المهندس محمد فرج عامر السويسري كولر

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