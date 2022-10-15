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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أدهم حاتم وضحى هاني ينافسان على ميدالية ببطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

صعد أدهم حاتم لاعب المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لربع نهائي بطولة مصر الدولية في نسختها السادسة والمقامة على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وتأهل "حاتم" لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره الفرنسي "رومين فرانك" بنتيجة 2 - 1، على أن يواجه السلوفاكي "ميلان دراتافا" في ربع النهائي.

وضمن إطار نفس الدور، صعدت ضحى هاني لدور الثمانية أيضًا بعد فوزها على الأردنية "دموع عمرو" بنتيجة 2 - 0، فيما ستواجه بالإيطالية "جوديس مير".

وعلى صعيد زوجي الرجال فصعد أدهم حاتم وأحمد صلاح لربع النهائي بعد فوزهما على الزوجي الأردني أيهم عبد الدين وقصي الظواهرة بنتيجة 2 - 0، وسيواجههان لاعبا منتخب جنوب إفريقيا "كادين كاكورا وروبيرت وايت".

وفيما يخص زوجي السيدات، تأهلت نور يسري وضحى هاني بعد فوزهما على المصريتين "حبيبة أحمد يسري وفاطيما ربيع" بنتيجة 2 - 0، وستلتقيان مع لاعبتا أذربيجان "الزهراء وايرا مفتاح".

كما صعد أحمد صلاح وزميلته هنا زاهر لدور الثمانية بعد فوزهما على الزوجي السلوفاكي "ميلان دراتافا وكاترينا فارجوفا" بنتيجة 2 - 0.

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