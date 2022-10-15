تشافي: كوندي جاهز لمواجهة ريال مدريد.. وسأرحل عن برشلونة في هذه الحالة

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد، المقرر لها غدا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد: "هدفنا هو الفوز بالكلاسيكو وأن نلعب بالطريقة التي نؤمن بها، والتي تتمثل في الضغط والهجوم بشكل مكثف،أرى الفريق ملتزما ومتحمسا وشجاعا، وسنقاتل حتى النهاية، أعتقد أنه لو قاتلنا الموسم الماضي كما نفعل اليوم، لكانت الأمور مختلفة الموسم الماضي أوروبيا".

وتابع تشافي:" أحب اللعب ضد ريال مدريد، أنا شخص تنافسي، وأحب دائما خوض مثل هذه المباريات، لعب الكلاسيكو في الكامب نو أيضا يكون له طعم خاص مع أجواء الجماهير".

وواصل:" الكلاسيكو مباراة بـ 3 نقاط، لكنها مواجهة مهمة أيضا للحصول على دفعة معنوية، بإمكان ريال مدريد انتزاع الصدارة منا، لكننا نريد أن نواصل صدراتنا.

وأشار إلى أن كوندي جاهزا بنسبة 100% للمشاركة أمام ريال مدريد، حيث أنه يتدرب جيدا.

وعن طريق إيقاف فينسيسوس لاعب ريال مدريد، أجاب تشافي:" حسنا نحن لا نملك أراوخو، لكن علينا أن نجري بعض التعديلات الدفاعية، فيما يتعلق بمواجهة الـ1 ضد 1، الموسم الماضي أراوخو ساعدنا كثيرا، لكن علينا أن نستعد ضد ريال مدريد، ليس ضد فينيسيوس فقط".

أضاف:" في دوري الأبطال ربما فشلنا، حسنا لم نفشل تماما من ناحية الحسابات، لكن في الدوري الإسباني نحن نظهر بشكل جيد".

واصل تشافي:" لا يزال الموسم طويلا أمامنا، ما حدث في آخر 3 مباريات أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان كان مؤسفا، لكن علينا أن نمضي في طريقنا، خاصة وأننا نحظى بدعم الرئيس لابورتا".

اختتم:" لم أتحدث مع الرئيس خوان لابورتا حول مستقلبي مع الفريق خلال اجتماعي الأخير معه، أنا مشجع لبرشلونة، وأريد الأفضل للفريق، إذا أحسست بأنني لم أعد قادرا على تقديم أي شيء سأعود للمنزل، لكن حاليا أنا بخير".

ترتيب برشلونة وريال مدريد:

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.