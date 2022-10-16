صراع الصدارة يزيد متعة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. اليوم

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مواجهة "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة نارية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

ويتصدر الصراع على القمة عنوان المواجهة التي سيتنازع فيها الفريقان على الصدارة التي يحتلها برشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وحقق ريال مدريد أفضل بداية دوري له في آخر 11 عاما ويصل منتعشا إلى الموعد الكبير عقب التدويرات التي أجراها أنشيلوتي الذي يبحث عن حلول لعلاج غياب الحسم عن فريقه.

لكن لم يمر توقف الاستحقاقات الدولية على الفريقين مرور الكرام، إذ انكسرت سلسلة انتصارات الريال بتعادل أمام أوساسونا، بل أوشك الفريق على الخسارة أمام شاختار الأوكراني، لكنه مع ذلك حسم تأهله إلى ثمن النهائي بالهدف الدامي للمنقذ أنطونيو روديجير.

غيابات ريال مدريد

ضربة قوية لريال مدريد بغياب الحارس البلجيكي كورتوا، كما يغيب لاعب الوسط داني سيبايوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد للكلاسيكو كالتالي:

لونين ولويس لوبيز وكانيزاريس لحراسة المرمى، وداني كارباخال وأودريوزولا وميليتاو وألابا وخيسوس باييخو وناتشو وروديجر وميندي للدفاع، وتشواميني وكروس ومودريتش وكامافينجا وفيدي فالفيردي ولوكاس فاسكيز للوسط، وهازارد وماركو أسينسيو وفينيسيوس ورودريجو وبنزيما وماريانو لخط الهجوم.

غيابات برشلونة

يفتقد برشلونة في الكلاسيكو خدمات كل من، رونالد أراوخو، وأندرياس كريستينسن، وهيكتور بيليرين، وممفيس ديباي.

وجاءت قائمة برشلونة للكلاسيكو كالتالي:

"تير شتيجن - بيكيه - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بينا - بالدي - جافي - بابلو توريه - تيناس".