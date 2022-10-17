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أخبار البلد

الصحف المصرية تبرز تصريحات السيسي بالتطلع لتبادل الخبرات مع الهند في التنمية المستدامة

صدى البلد

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي. 


وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات، وقال إن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصةً ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.


جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وزير خارجية الهند سوبرامنیام جایشانكار، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه .

 


وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

 


من جانبه، نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند وصولًا إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية، خاصةً في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلًا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس.

 


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبى طموحات شعبيهما الصديقين، خاصةً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، فضلًا عن تبادل السلع الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار بمصر، كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة تداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.

الصحف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس

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