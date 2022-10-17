تدليك أسفل الحوض.. طرق لتفتيت الدهون وإزالة الكرش في أيام

لا شكّ في أن الحصول على بطن مسطح وحرق الدهون وإزالة الكرش هي أمور تشكل هاجساً لدى عدد كبير جداً من النساء.





وفيما يلي 4 طرق لتدليك منطقة البطن تعادل في تأثيرها وقدرتها على نسف الدهون كل أنواع الرجيم، خلال أيام وفقا لموقع هيلثى.





1- التدليك الدائري





للتخلص من دهون البطن وانتفاخ الكرش والحصول على بطن مسطح، من الضروري العمل على تعزيز حركة الأمعاء وعملية الهضم. ولهذهالغاية يجب تدليك كل منطقة البطن بواسطة حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة.

2- تدليك السرّة





للحصول على أفضل نتيجة، دلّكي السرة، تمددي كما في الرقم 1 وضعي كامل راحتي يديك بشكل أفقي على مسافة 3 أصابع أسفلسرتك. إضغطي على هذه المنطقة بواسطة أصابعك بلطف، ثم دلكيها مع شدها بلطف من الداخل إلى الخارج وتنشقي الهواء ثم أخرجيه

3- تدليك أعلى الحوض





يساعد تدليك منطقة الحوض أسفل جانبي البطن على حرق الدهون، وما عليك فعله هو التالي: ضعي راحتيّ يديك في المنطقة الواقعة بينأسفل البطن وعظم الحوض، إضغطي بواسطة أصابعك على هذه المنطقة مع التنفس، كرري هذه الحركة 5 مرات من كل جانب.





4- تدليك أسفل الحوض





إضغطي بواسطة راحتيّ يديك على عظمتيّ الحوض الأيسر مع تنشق الهواء ونفخ بطنك ثم إعادتها إلى وضعيتها الأساسية. كرري هذهالحركة 4 مرات ثمّ قومي بعملية التدليك نفسها على أسفل الحوض الأيمن