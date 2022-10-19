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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات صدى البلد|إزاي تستخرج بطاقة تموين في 10 دقائق فقط.. اعرف حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدّم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات التعليمية والاقتصادية والإرشادية لقرائه، مثل مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والخدمات التعليمية التي تضمنتها تقاريرنا، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 23 ربيع الأول 1444

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 19 أكتوبر 2022، 23 ربيع الأول 1444 هجرية

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

استخراج بطاقة تموين أو بدل فاقد و بدل تالف .. أمور تشغل المواطن المصري الذي يبحث عن حقه في الحصول على مواد التموين. استخراج بطاقة تموين .. مي مصطفى محمود، مسئول خدمات البطاقات الذكية في مركز …

8 خدمات مهمة من مركز دعم البحث العلمي جامعة حلوان .. تعرف عليها

يطلق مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

أسعار الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022، بعد أن صعد سعر الذهب بالأمس بنحو 6 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب  من عيار 12 نحو 634 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-10-2022، إذ تراوح سعر شراء الدولار في البنوك بين 19.59 و19.69 جنيه، وتراوح سعر شراء الدولار في البنوك بين 19.69 و19.71 جنيها.

مائل للحرارة.. مفاجأة بشأن حالة الجو اليوم الأربعاء بالقاهرة | فيديو

كشفت الإعلامية فاطمة خليل، مذيعة التلفزيون المصري، تفاصيل حالة الجو اليوم الأربعاء، وأكدت أن خبراء الأرصاد تتوقع أن يسود طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري و الوجه البحري، والسواحل الشمالية، و شمال الصعيد.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

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