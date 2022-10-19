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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مائل للحرارة.. مفاجأة بشأن حالة الجو اليوم الأربعاء بالقاهرة | فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الإعلامية فاطمة خليل، مذيعة التليفزيون المصري، تفاصيل حالة الجو اليوم الأربعاء، وأكدت أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

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وأضافت خلال القناة الأولي، أن الجو سيكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف فى الليل على جميع المحافظات.


وعرضت بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة:


العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
الإسكندرية 26 20
مطروح 25 19
بور سعيد 28 21
الإسماعيلية 30 22
السويس 29 22
العريش 27 18
طابا 29 20
شرم الشيخ 33 20
الغردقة 31 23 
الأقصر 33 20
أسوان 35 22
الوادي الجديد 31 19 
شلا تين 33 24
حلايب 30 24 
 

 

وقد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو خلال هذه الأيام، مؤكدة أن درجات الحرارة تشهد اعتدالاً، وهو ما يعد ضمن المعدلات الطبيعية للطقس في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الأولي، أن الأجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط وتؤدي إلى اعتدال درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن الأجواء الخريفية مستمرة، لنهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة على القاهرة ستتراوح بين 28 و29 درجة، خلال الأيام المقبلة.

وطالبت أولياء الأمور بأن يلزموا أطفالهم في المدارس بارتداء ملابس خريفية، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة، وأن من يتواجد فى عمله لساعات الليل عليه أن يرتدي ملابس ثقيلة.

وتابعت "سنشعر بالدفء والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد".

وأوضحت "أجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، حيث نلاحظ الدفء وسطوع أشعة الشمس، ولكن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس بدأنا نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث بدأنا نسجل درجات حرارة ما بين 20 و22 درجة مئوية في بعض المناطق".
 

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