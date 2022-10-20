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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للشباب والطلبة.. مفاجأة سارة لكل مستخدمي التابلت

للشباب والطلبة..مفاجأة
للشباب والطلبة..مفاجأة سارة لكل مستخدمين التابلت

تحاول عملاقة التكنولوجيا الأمريكية جوجل Google تحسين تجربة أندرويد على أجهزة التابلت في الوقت الحالي ، وذلك خاصة قبل إصدار جهاز Pixel Tablet المتوقع صدوره العام القادم، لذلك ستقدم جوجل تجربة جديدة لمتصفح "جوجل كروم" Google chrome الأشهر في العالم، بحيث تجعله أسهل في الاستخدام.

 

فيختلف متصفح جوجل كروم كثيرًا على أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد مقارنة بإصدار الهاتف ، ولكن تعمل جوجل على حل هذه المشكلة الآن، وفقا لموقع "هاو توو جييك التقني".

 

وتسعى جوجل في تجربة جوجل كروم الجديدة في أجهزة التابلت إلى تقريب المتصفح ببضع خطوات من التجربة التي تحصل عليها على سطح المكتب ، مع إضافة العديد من الميزات الجديدة، بينما تسعى الإضافات الأخرى إلى الحفاظ على بعض جوانب الهاتف الذكي وتحسينها للأفضل.

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الميزات الجديدة لمتصفح جوجل كروم في أجهزة التابلت 

 

أولاً ، يطبق الإصدار الجديد تصميمًا جديدًا لتسهيل العثور على علامة التبويب المناسبة بوضعها بجانب بعضها البعض، ذلك بالإضافة إلى العودة إلى علامة التبويب السابقة باستخدام التمرير التلقائي للخلف. 

 

وسيخفي أيضًا التصميم الجديد "زر الإغلاق" عندما تصبح علامات التبويب صغيرة جدًا ، وإذا أغلقت إحداها عن طريق الخطأ ، فيمكن للاستعادة بخطوة واحدة فقط. 

 

بالإضافة إلى أنه إذا كانت علامات التبويب غير وواضحة بالنسبة لك ، فلديك شبكة كاملة تتيح لك تحديد علامة التبويب التي تبحث عنها بسهولة أكبر.

 

جدير بالذكر أنه واحدة من أهم الإضافات هي مجموعات علامات التبويب ، حتى تتمكن من تنظيم علامات التبويب ذات الصلة بشكل أفضل. و يكتسب متصفح جوجل كروم أيضًا وظيفة "السحب والإفلات" حيث يمكنك الآن سحب الصور والروابط من كروم ونقلها إلى تطبيقات مثل Gmail.

 

يتم الآن طرح الإصدار الجديد من جوجل كروم على أجهزة التابلت ، لذلك من المتوقع أن تحصل عليه في جهازك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

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