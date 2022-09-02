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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفها فورا.. 5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

احذفها فورا.. 5 ملحقات
احذفها فورا.. 5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

كشفت شركة McAfee Labs أن هناك 5 ملحقات خبيثة في متصفح جوجل كروم، عبارة عن ملفات تعريف ارتباط تم تثبيتها وتنزيلها من قبل أكثر من 1.4 مليون مرة، حيث تمثل خطرًا كبيرا على المستخدمين. 

 

وتحمل الملحقات عددا من الأسماء التي تنتحل عددا من الأسماء الشهيرة، حيث تعمل هذه ملحقات على اختراق البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، كما يمكنها تدمير الأجهزة، بالإضافة إلى البيانات الدقيقة للموقع، كما يمكن اختراق المستخدمين من بعد، وفقا لموقع Chrome Unboxed . 

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وبمجرد تثبيت أحد هذه الملحقات على متصفحك، وعند زيارة عدد من المواقع مثل مواقع الشراء الإلكترونية ، مثل Best Buy أو Amazon، يقوم الملحق بارسال بيانات التصفح الخاصة بك إلى نطاقه الخاص ، وإذا كان موقعك يطابق إحدى الشركات التابعة له ، فسيقوم بتضمينك برابط خبيث  في عنوان URL للصفحة ، أو الاستيلاء على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم، ثم يقوم بسرقة بيانات الشخصية والبنكية. 

 

والأسوأ من ذلك ، أن كل امتداد أو ملحق خبيث يعمل مثل أداة تعقب للأسعار ويقوم بالتقاط لقطات شاشة أو سكرين شوت لمتصفحك، حيث عادةً ما تكون التطبيقات والأدوات المساعدة التي تحتوي على برامج ضارة ليست أقل من واجهة لخداعك لتثبيتها.

 

وحذرت شركة McAfee Labs من هذه الملحقات الخطيرة مثل "Netflix Party" بالإضافة إلى Netflix Party 2 و FlipShope - Price Tracker Extension و Full Page Screenshot Capture - Screenshot و AutoBuy Flash Sales  . 

 

وتنصح الشركة جميع المستخدمين بحذف هذه الملحقات فورا إذا تم تنزيلها بالفعل ، أو عدم فتحها وتثبيتها على جهازك، إذا تم ارسالها إليك، أو اذا وجدتها على الإنترنت. 

  

ملحقات خبيثة جوجل كروم اختراق البيانات الشخصية اختراق المستخدمين تنزيل ملحقات خبيثة

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