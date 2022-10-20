المصرية للاتصالات تنفي تقدم أي جهة بعرض لشراء حصتها في فودافون

نفت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، ما تردد ببعض الوسائل بشأن شراء حصتها في شركة فودافون مصر.

وصرح مصدر بالشركة، إنها لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص هذا الشأن.



ويأتى ذلك استكمالا لم تم سابقا حيث أعلنت المصرية للاتصالات الشهر الماضي إنها لم تتلقَ أية عروض رسمية من أي جهة حول شراء جزء من حصتها في شركة فودافون مصر.



وتعد الشركة المصرية للاتصالاتWE شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعد أول مشغل متكامل للاتصالات في مصر، إذ تقدم خدمات الهاتف ثابت، الهاتف محمول، خدمات الانترنت، وكذلك خدمات استضافة المواقع والشبكات الداخلية والتأمين المعلوماتي، وإنتاج الحاسبات الآلية، وغيرها من الخدمات المتنوعة الشاملة .