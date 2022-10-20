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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يرجح إمكانية عودة التعاون مع روسيا في حالة واحدة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن نائب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ميرسيا جيوانا، إنه لا يمكن استبعاد عودة التعاون مع روسيا، وذلك حال التزامها بقواعد الأمم المتحدة.

وصرح جيوانا، اليوم الخميس، خلال فعالية لصندوق مارشال الألماني: "لا أستبعد عودة روسيا مجددا كجزء من نظام المعايير الأوروبي، ولما لا التعاون، لكن موعد ذلك يكون لو قرروا العودة محددا واللعب وفق ميثاق الأمم المتحدة، والتصرف والانخراط بمسؤولية على المستوى الدولي".

وبدأ حلف الناتو، الاثنين الماضي، مناوراته النووية السنوية المخطط لها منذ فترة طويلة، في شمال غرب أوروبا، مع احتدام التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك بمشاركة 14 دولة عضو في الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بدون فرنسا التي تستقل سياستها المتعلقة بالردع النووي عن الحلف الأطلسي.

وستستمر مناورات الحلفاء الغربيين النووية، التي لا تتضمن استخدام أي قنابل حية حتى 30 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء الماضي، أن الحلف سيواصل تدريباته على الرغم من الموقف الدولي الذي يشوبه التوتر.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين أن إلغاء التدريبات بسبب الحرب في أوكرانيا قد يرسل "إشارة خاطئة للغاية"، موضحا أن القوة العسكرية للحلف هي أفضل طريقة لمنع أي تصعيد للتوتر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في خطاب ألقاه للروس في سبتمبر الماضي، إن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا ، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا، موضحا أنه تم استخدام الابتزاز النووي أيضا .
 

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