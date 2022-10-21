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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للحصول على منح تشيفننج الإنجليزية.. عبر هذا الرابط

منح
منح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لمنح تشيفننج (chevening) للعام الأكاديمى 2023/2024، والتي هي ممولة من مكتب التنمية والكومنولث والشئون الخارجية، وذلك راغبي الحصول على درجة الماجستير والتي تستمر لمدة عام واحد بإحدى الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، كما تُمنح للقادة المتميزين أو قادة المستقبل فى شتى المجالات العلمية.

وأكدت الوزارة على أهمية هذه المنح، والتى ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم للمنح من خلال الموقع الإلكترونى التالى: https://www.chevening.org/application    
https://www.chevening.org/scholarships/guidance/online-application-system

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واشارت إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 1 نوفمبر 2022، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها، وللاطلاع على كافة الإرشادات، ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختبار، وللتعرف على المزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني:
https://www.chevening.org

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