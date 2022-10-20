وزير التعليم العالي يناقش الخطط المستقبلية للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء (CEMTA) والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمستشار محمد منيسى المستشار القانونى للهيئة ووكيل مجلس الدولة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، هنأ الدكتور أحمد عثمان الدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد، موجهاً الشكر للدكتور خالد عبد الغفار على جهوده خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما هنأ سيادته لتوليه حقيبة وزارة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد عثمان إنجازت الهيئة وآليات تطوير الأداء بها، مشيراً إلى أن الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وتتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، كما تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات العلمية والتدريبية داخل الجمهورية، موضحاً أن الهدف من الهيئة هو تطوير مستوى التدريب الطبى لخريجى كليات الطب؛ وذلك لتأهيلهم للممارسة الطبية الآمنة، مضيفاً أن الهيئة تقوم على إعداد وإجراء امتحان مزاولة المهنة للأطباء البشريين بالتعاون مع وزارة الصحة، وبنك المعرفة المصرى، وكليات الطب العسكرية.

وأكد رئيس الهيئة على الدور المهم للهيئة فى وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب فى مجالات الطب بتخصصاته المختلفة، ووضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات؛ للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم لتقديم خدمة طبية على درجة عالية من الكفاءة، بالإضافة إلى تحسين الممارسة الطبية، ونوعية الرعاية الصحية من خلال وضع معايير مهنية وتدريبية للحصول علي شهادة ممارسة وترخيص مزاولة المهنة وتجديدها، ودعم أعضاء المهن الطبية في تلبية هذه المعايير.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للهيئة، وآليات تطوير الأداء بها، والتي تم تحويلها إلى المجلس الصحى المصرى، وكذلك اللجان التابعة للهيئة، ومهامها، وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أجل تحقيق أفضل الممارسات الطبية والصحية فى مصر.

كما أكد الجانبان على ضرورة التعاون الوثيق بين الهيئة، والمستشفيات الجامعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تدريب جميع منتسبى القطاع الصحى؛ للنهوض بالمنظومة الطبية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى.

حضر اللقاء، سيد نبيل مدير مكتب رئيس الهيئة، رغدة رضا المشرف على الإدارة الإستراتيجية ومكتب أمين عام الهيئة.