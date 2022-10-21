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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة زيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الزمالك وسموحة في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن شركة تذكرتي تطرح التذاكر بالتساوي بين الفريقين خلال المباريات ويتم الأمر وفق سيستم و نظام محكمين.

 


رجاء خاص من مرتضى منصور لمسؤولي المنتخب الأوليمبي

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رساله لمسئولي المنتخب الأوليمبي بسبب حسام عبدالمجيد نجم الزمالك .

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق بحاجة لـ حسام عبدالمجيد خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في السوبر المصري

 


"مرتضى منصور" يكشف عن إصابة ثنائي الزمالك


كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وإبراهيما نداى جناح الفريق الجديد.

وقال رئيس الزمالك :" "الونش" يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في غضروف الركبة".

 


فرج عامر : ديانج مطلوب في الهلال السعودي بأي سعر


نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بوست جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"ديانج مطلوب في الهلال السعودي باي سعر ، الهلال مستعد يدفع من ٨ إلى عشرة ملايين دولار وياخدو ديانج ، الاهلي لن يفرط في ديانج في ظل عدم وجود بديل لة".


 

 

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري


حسم الإعلامي محمد شبانة، الجدل بشأن مدة إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، على خلفية تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الأهلي والإسماعيلي، في

 

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