"مرتضى منصور" يكشف عن إصابة ثنائي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف عن إصابة الثنائي الونش ونداي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل إصابة الثنائي محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وإبراهيما نداى جناح الفريق الجديد.

وقال رئيس الزمالك :" "الونش" يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في غضروف الركبة".



وأضاف قائلا :" أحمل المنتخب المسئولية الخاصة بإصابة محمود حمدي "الونش"، لأنه أصيب مع الفراعنة والإصابة تفاقمت بعد عودته للفريق، وأتمنى له الشفاء في أسرع وقت".

وفيما يخص إصابة السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق أكد أن اللاعب يعاني من إصابة بقطع بسيط في الغضروف وسيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن تعرض عمرو السيسي لاعب وسط الفريق لإصابة بكدمة في القدم خلال مران اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر أن اللاعب خضع لأشعة على قدمه بعد التدريب، أثبتت سلامته، وتقرر أن يخضع لاعب الوسط لاختبار طبي قبل تدريب الغد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريب من عدمه.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني في بداية الجلسة بالحديث مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، وقدم له التحية على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة سموحة بعد تسجيله هدف في ظهورة الأول مع الزمالك في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وطالب جوسفالدو فيريرا اللاعب بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وبعد ذلك تحدث المدير الفني مع اللاعبين، وشرح بعض النقاط الفنية والخططية التي حدثت خلال مباراة الأمس.

وطالب فيريرا اللاعبين خلال الجلسة التي استمرت لما يقرب من 15 دقيقة، بضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة، وغلق صفحة لقاء الأمس، والاستعداد بجدية لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق فاز على سموحة بثنائية دون رد في الجولة الأولى مساء الأمس.