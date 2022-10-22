بذور البابايا تقى من 5 أمراض خطيرة.. شاهد ماذا يحدث لجسمك

فوائد بذور البابايا: يأكل الناس البابايا لتنظيف المعدة ورمي البذور دون تفكير، أعلم أن بذور البابايا لها نفس فوائد البابايا فبمجرد تناول 5 بذور بابايا يمكنك الوقاية من 5 أمراض خطيرة مثل السكري والكوليسترول .

ماذا يوجد في بذور البابايا؟



وفقًا لـ Healthline ، تحتوي بذور البابايا على الألياف والدهون الصحية وكذلك البوليفينول والفلافونويد. تعمل مادة البوليفينول والفلافونويد كمضادات للأكسدة ، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب.



يتم تقليل مرض السكري عن طريق تناول بذور البابايا

مثل فوائد البابايا ، تساعد بذوره أيضًا في الحد من مرض السكري. يحتوي على الألياف التي تحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة. في الوقت نفسه ، تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في بذور البابايا صحية من قبل جمعية السكري الأمريكية وتوصي بتناولها في حمية مرض السكري.

فوائد بذور البابايا والكوليسترول والسمنة

بذور البابايا غنية بالألياف مما يقضي على مشكلة السمنة إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فتناول هذه البذور الصحية يوميًا بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الألياف والدهون الصحية أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

تصبح الجراثيم المعدية محايدة



في الوقت الحاضر يصاب الناس مرارا وتكرارا. يمكن أيضًا تناول بذور البابايا لتجنب هذه المشكلة. لأنه قد لوحظ في العديد من الأبحاث أن تناول بذور البابايا يزيد المناعة ويقضي على العديد من أنواع الفطريات والطفيليات. وفقًا للدكتور أبرار مولتاني ، فإن بذور البابايا تفيد أيضًا في علاج الزائدة الدودية.

مفيدة لصحة الكلى

بذور البابايا مفيدة أيضًا لصحة الكلى. تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقضي على الإجهاد التأكسدي الذي يسبب تلف الكلى. هذا يمكن أن يحافظ على صحة الكلى حتى الشيخوخة . وقد لوحظ هذا في العديد من الأبحاث. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات ذلك.