موعد وشروط الترشح لـ " انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات "

يترقب طلاب الجامعات إعلان موعد عقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات ، والتي من المرجح أن تكون خلال شهر نوفمبر المقبل ، حيث يناقش الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري اليوم تفاصيل جدول إجراء الانتخابات الطلابية ومن ثم إعلان الموعد النهائي لها.



حيث بدأ المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ويتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا كما يطلع المجلس على سير العملية التعليمية بالجامعات الحكومية ، وتفاصيل انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات .





موعد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ويعقد الاجتماع حول انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات ، وعدد من القضايا الهامة بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والمجلس، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة.



اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

كما يناقش المجلس ويطلع على مدى التزام الجامعات بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ومواعيد امتحانات الميدتيرم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، والالتزام بتوجيهات وزارة التعليم العالي فيما يخص خطة الأنشطة الطلابية والاستعداد ل “ انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات ” .



انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات

لائحة انتخابات الاتحادات الطلابية

ونوضح شروط الترشح ل" انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 ":

1/ أن يكون المرشح مستجدًا في فرقته الدراسية وليس باقياً للإعادة.

2/ أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، معفين من هذا الشرط.

3/ ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية.

4/ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5/ ألا يكون المرشح منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أوجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

6/ أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.