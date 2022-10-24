بوسي تبرز جمالها وقوامها الممشوق بفستان مجسم.. شاهد

حرصت المطربة بوسي، على مشاركة جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت بوسي وهي ترتدي فستان مجسم باللون الأخصر اللامع، أما من الناحية الجماليةاختارت الألوان الترابية التي أبرزت جمال ملامحها ، واختارت تسريحة بسيطة لخصلات شعرها الأسود متوسط الطول حيث تركته منسدلًا على كتفيها ما أضفى نعومة على إطلالتها.





أعمال المطربة بوسي

وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالثتعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".



وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل"الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.



أحدث أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق.