الموت يفجع الفنانة منى فاروق

أعلنت الفنانة الشابة منى فاروق، وفاة ابنة خالتها دون الكشف عن مكان الجنازة أو العزاء، مطالبة جمهورها الدعاء لها بالمغفرة.

وكتبت منى فاروق عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وقالت: إنا لله وإنا لله راجعون توفيت الى رحمة الله ابنة خالتي الكبيرة ارجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وشكر الله سعيكم جميعيا"

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تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي"



أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.



