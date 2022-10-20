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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من السيارة.. منى فاروق تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها الصيفية

منى فاروق
منى فاروق

حرصت الفنانة منى فاروق على مشاركة متابعيها، وجمهورها أحدث إطلالاتها من سيارتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت منى فاروق بإطلالة صيفية ساحرة، حيث ارتدت توب راقي ناعم باللون الازرق منقوش بالورود، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعما، أبرز جمال ملامحها وأظهر أناقتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.


وتتميز الفنانة منى فاروق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي"

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

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إطلالاتها الصيفية قيد عائلي من سيارتها بإطلالة صيفية تستعرض جمالها الفنانة مني فاروق

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