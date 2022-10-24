عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: اختيار الوقت المناسب لطرح الشركات في البورصة لتحقيق أكبر عائد للدولة

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت اعتزامها طرح عدد معين من الشركات الحكومية في البورصة، مشيرا إلى أن الهدف النهائي من هذه الطروحات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.


وأضاف مدبولي خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر – 2022" أن طرح هذه الأصول في البورصة يتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص؛ بهدف تحقيق أفضل عائد مادي لطرح هذه الأصول، موضحا أن ما يحكم عملية طرح الشركات في البورصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة، كما أن الطرح يتم بدعم من بنوك استثمار متخصصة تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح.


وأشار في هذا السياق إلى أنه منذ 3 سنوات ونحن في ظروف شديدة الاستثنائية، فمنذ بداية العام 2020 مع بدء أزمة "كورونا"، تعاني جميع البورصات العالمية، وعلى الأخص البورصة المصرية، من مشاكل وبالتالي لابد من التحسب الجيد في اختيار الوقت المناسب للطروحات.


وأكد رئيس الوزراء أن هذه الظروف الاستثنائية لم تمنع الحكومة من العمل على التحضير لطرح عدد كبير من الشركات، لافتا إلى أن عملية الطرح الأولي في البورصة تستغرق فترة سنة على الأقل، حتى تتم عملية التقييم بشكل صحيح، حيث يتم خلال هذه الفترة عمل ما يعرف بالفحص النافي للجهالة، وغيره من الإجراءات التي تستهدف الوصول إلى التقدير الأمثل لما نمتلكه من أصول. 


وجدد مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية اختيار الوقت المناسب لعملية الطرح، حتى نستطيع تحقيق أكبر عائد للدولة من وراء هذه الطروحات، لأنه ليس معقولا التفريط في أصل من أصول الدولة بقيمة متدنية في وقت كان من الممكن أن يُدر هذا الأصل قيمة أكبر لو تم طرحه في وقت مناسب.


وأشار بعد ذلك إلى أن الهدف من إنشاء "صندوق مصر السيادي"، وفقا للقانون، هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فيما تتبلور رؤية الصندوق في البدء التدريجي لنقل عدد من الأصول الثابتة إلى ملكيته، وبالفعل نُقل إليه عدد من الأصول الثابتة وعلى رأسها "مجمع التحرير"، مضيفا: مستمرون في إضافة أصول أخرى للصندوق، حيث إن قانون الصندوق لديه مرونة أكثر بكثير من كل كيانات الدولة، لأن الهدف من إنشاء الصندوق هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول. 


وتطرق رئيس الوزراء إلى أنه يتم خلال الفترة الحالية دراسة اختيار مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام في كل القطاعات لنقل ملكيتها إلى "صندوق مصر السيادي" بشرط أن تكون هذه الشركة من الشركات التي تحقق نتائج جيدة، والتي يمكن بعد إعادة هيكلتها وتطويرها أن تُطرح للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا السياق أن نقل ملكية شركات خاسرة للصندوق لن يكون قرارا مناسبا أبدا.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء البورصة المصرية مجلس الوزراء اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المؤتمر الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

يهم للمصريين بالخارج .. قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

موضوعات متعلقة

المشاركون بجلسة تعظيم الصادرات: التشريعات لها أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات

وزير التربية والتعليم: نعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار

مدبولي: مستعدون لتوفير الدعم لمشاركة القطاع الخاص والتوسع بإنشاء مدارس لمتوسطي الدخل

وزير الاتصالات: تكلفة مشروعات التحول الرقمي التي أنجزتها الدولة 50 مليار جنيه

مدبولي: دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة بإدارة المستشفيات

رئيس الوزراء: نعمل على تجهيز عدد كبير من الشركات لطرحها في البورصة

رئيس هيئة الاستثمار يعرض إجراءات وضع إطار زمني ملزم لاستصدار تراخيص المشروعات

محمد أبو العينين: التعليم الفني مستقبل مصر..وأطالب بإنشاء مدينة صناعية بكل محافظة

ترشيحاتنا

وزير التعليم لـ"صدى البلد": انتظام الدراسة غدا..ولن نرفع الغياب بسبب كسوف الشمس

نجم قلب العقرب يظهر بجوار القمر.. الخميس

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم

زراعة البرلمان: المقاول والمهندس شريكان في جريمة البناء على الأرض الزراعية

شتاء كارثي.. دولة أوروبية مهددة بالغرق في الظلام

وزيرة الهجرة بـ النواب: توفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف ولامع.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة| شاهد

بالجلد الأسود.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

مصممة أزياء تنتقد فستان هبة مجدي بمهرجان الفضائيات لسبب غريب

ماذا يحدث عند تناول البازلاء ؟ .. إليك الفوائد والأضرار

فيديو

مفاجأة صادمة في واقعة كشري التحرير.. تفجرها ناقدة فنية| تغطية خاصة

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ