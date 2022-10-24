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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للقادمين من السعودية .. 5 سيارات عائلية موديل 2022

5 سيارات عائلية موديل
5 سيارات عائلية موديل 2022

يهتم العديد من المصريين العاملين بالسعودية، بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا بخصوص إدخال السيارات إلى الاراضي المصريه، بعد أن أتاحت تلك القرارات العديد من السبل الميسرة التي تتعلق بهذا الأمر.

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ويضم السوق السعودي العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، إلى جانب فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيارات ذات الطابع العائلي بين موديلات 2022.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات عائلية موديل 2022

5 سيارات عائلية موديل 2022

1 – سوزوكي ارتيجا 2022 

 

تمتلك السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كم.

 

يتراوح سعر السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 بين 72.450 ريال وللفئة الثانية 78.200 ريال.

5 سيارات عائلية موديل 2022

2 - كاديلاك سكاليد 2022 

 

تضم السيارة كاديلاك سكاليد 2022 محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر سعة 6200 سي سي، قادر على ضخ 420 حصانا، و 623 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.3 ثانية.

 

تبدأ اسعار السيارة كاديلاك سكاليد 2022 من 377.200 ريال إلى 433 الف ريال.

5 سيارات عائلية موديل 2022

3 -  كيا كارنيفال 2022 

 

حصلت السيارة كيا كارنيفال 2022 على محرك 6 سلندر، بقوة 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران 355 نيوتن/متر، سعة 3500 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية من نقطة السكون.

 

ويتراوح سعر السيارة كيا كارنيفال 2022 بين 143.978 ريال و 192.163 ريال.

5 سيارات عائلية موديل 2022

4 - تويوتا راش 2022 

 

دعمت السيارة تويوتا راش 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي جر امامي، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة.

 

وتقدم الفئة الاولى من السيارة تويوتا راش 2022 بقيمة قدرها 71.990 ريال، و 76.820 ريال للفئة الثانية.

5 سيارات عائلية موديل 2022

5 -  بيجو 5008 2022 

 

تتمتع السيارة بيجو 5008 2022 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي جر امامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 219 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية.

 

تبدأ اسعار السيارة بيجو 5008 2022 من 143.750 ريال إلى 157.550 ريال للفئة الثانية.

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