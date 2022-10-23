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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2022 في مصر |صور

5 سيارات كروس اوفر
5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

تتعدد الإصدارات المقدمة بالسوق المصري من موديلات 2022، بين فئة السيدان والهاتشباك، إلى جانب عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالسوق المصري.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

1 – فيات X500 2022 

 

زودت السيارة فيات X500 2022 بمحرك تيربو 1400 سي سي، بقوة 140 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات سداسي النقلات الاوتوماتيكية، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.3 ثانية.

 

وتبدأ الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 2022 من 550 الف جنيه إلى 625 الف جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

2 – هيونداي كريتا 2022 

 

تأتي السيارة هيونداي كريتا 2022 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء جر امامي.

 

ويتراوح السعر الرسمية للسيارة هيونداي كريتا 2022 بين 550 الف جنيه حتى 628 الف جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

3 – كيا اكسيد 2022 

 

يضخ محرك السيارة كيا اكسيد 2022 قوة قدرها 160 حصانا، وعزم دوران 253 نيوتن/متر، حيث يقدم بسعة 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، مع مكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

 

وتقدم الفئة الاولى من السيارة كيا اكسيد 2022 بسعر 539.900 جنيه بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 589.900 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

4 – ام جي ZS 2022 

 

تحتوي السيارة ام جي ZS 2022 على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيكية، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

 

وتبدأ الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS 2022 من 465 الف جنيه إلى 495 الف جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

5 – جاك JS3 2022 

 

تستخدم السيارة جاك JS3 2022 ناقل حركة من طراز CVT اوتوماتيكي الاداء جر امامي، مدعوم بمحرك 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يبلغ متسوط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

ويبلغ سعر السيارة جاك JS3 2022 بقيمة قدرها 429.900 جنيه.

بسبب انقطاع الكهرباء السيارات الرياضية فئة الكروس اوفر 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 موديلات 2022

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