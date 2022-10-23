هاتها معاك... 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات تبدأ من 37 ألف درهم

يضم سوق السيارات الإماراتي مختلف طرازات السيارات موديل 2022 ، والتي تناسب المواطنين الإماراتيين وتناسب احتياجاتهم ، ونالت تلك الإصدارات علي رضاء الشعب الإماراتي لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات تبدأ من 37 ألف درهم :

1-رينو سيمبول موديل 2022

تستمد سيارة رينو سيمبول موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 102 حصان، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وسعة خزان الوقود 50 لتر ، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ ساعة، وتستهلك 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.0 ثانية .

رينو سيمبول موديل 2022

تقدم سيارة رينو سيمبول موديل 2022 بسعر يبدأ من 37.300 ألف درهم إماراتي، ويصل إلي 44.500 ألف درهم إماراتي.

2-كيا بيجاس موديل 2022

تحصل سيارة كيا بيجاس موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه قدرها 95 حصان، وعزم اقصي للدوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 43 لتر ، وسرعتها القصوى 170 كم/ ساعة، وتستهلك 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية.

كيا بيجاس موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة كيا بيجاس موديل 2022 من 45 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 50 ألف درهم إماراتي.

3-هيونداي جراند آي10 موديل 2022

زودت سيارة هيونداي جراند آي10 موديل 2022 بمحرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوه قدرها 83 حصان، وعزم اقصي للدوران 114 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 43 لتر وتصل سرعتها القصوى إلي 155 كم/ ساعة، وتستهلك 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة زمينه قدرها 15.4 ثانية .

هيونداي جراند آي10 موديل 2022

تطرح سيارة هيونداي جراند آي10 موديل 2022 بسعر 39.999 ألف درهم إماراتي.

4-سوزوكي بالينو موديل 2022

تحتوي سيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 علي محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 103 حصان، وعزم اقصي للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 37 لتر، وتصل سرعتها القصوى إلي 170 كم/ ساعة ، وتستهلك 4.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

سوزوكي بالينو موديل 2022

تأتي سيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بسعر يبدا من 45.900 ألف درهم إماراتي.

5-إم جي 5 موديل 2022

تمتلك سيارة إم جي 5 موديل 2022 محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 112 حصان، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس من فئة CVT، وسعة خزان الوقود 45 لتر ، تصل سرعتها القصوى إلي 180 كم/ ساعة.

إم جي 5 موديل 2022

يتراوح سعر سيارة إم جي 5 موديل 2022 من 45.827 ألف درهم إماراتي، إلي 58.795 ألف درهم إماراتي.