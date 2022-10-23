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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هاتها معاك... 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات تبدأ من 37 ألف درهم

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022 في الإمارات

يضم سوق السيارات الإماراتي مختلف طرازات السيارات موديل 2022 ، والتي تناسب المواطنين الإماراتيين وتناسب احتياجاتهم ، ونالت تلك الإصدارات علي رضاء الشعب الإماراتي  لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات تبدأ من 37 ألف درهم  :

1-رينو سيمبول موديل 2022

تستمد سيارة رينو سيمبول موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 102 حصان، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وسعة خزان الوقود 50 لتر ، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ ساعة، وتستهلك 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.0 ثانية .

رينو سيمبول موديل 2022

تقدم سيارة رينو سيمبول موديل 2022 بسعر يبدأ من 37.300 ألف درهم إماراتي، ويصل إلي 44.500 ألف درهم إماراتي.

2-كيا بيجاس موديل 2022

تحصل سيارة كيا بيجاس موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه قدرها 95 حصان، وعزم اقصي للدوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 43 لتر ، وسرعتها القصوى 170 كم/ ساعة، وتستهلك 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية.

كيا بيجاس موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة كيا بيجاس موديل 2022 من 45 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 50 ألف درهم إماراتي.

3-هيونداي جراند آي10 موديل 2022

زودت سيارة هيونداي جراند آي10 موديل 2022 بمحرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوه قدرها 83 حصان، وعزم اقصي للدوران 114 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 43 لتر وتصل سرعتها القصوى إلي 155 كم/ ساعة، وتستهلك 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة زمينه قدرها 15.4 ثانية .

هيونداي جراند آي10 موديل 2022

تطرح سيارة هيونداي جراند آي10 موديل 2022 بسعر 39.999 ألف درهم إماراتي.

4-سوزوكي بالينو موديل 2022

تحتوي سيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 علي محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 103 حصان، وعزم اقصي للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 37 لتر، وتصل سرعتها القصوى إلي 170 كم/ ساعة ، وتستهلك 4.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

سوزوكي بالينو موديل 2022

تأتي سيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بسعر يبدا من 45.900 ألف درهم إماراتي.

5-إم جي 5 موديل 2022

تمتلك سيارة إم جي 5 موديل 2022 محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 112 حصان، وعزم اقصي للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس من فئة CVT، وسعة خزان الوقود 45 لتر ، تصل سرعتها القصوى إلي 180 كم/ ساعة.

إم جي 5 موديل 2022

يتراوح سعر سيارة إم جي 5 موديل 2022 من 45.827 ألف درهم إماراتي، إلي 58.795 ألف درهم إماراتي.

 

رينو سيمبول موديل 2022 كيا بيجاس موديل 2022 هيونداي جراند آي10 موديل 2022 سوزوكي بالينو موديل 2022 ام جي 5 موديل 2022

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