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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. حظك اليوم برج العقرب والميزان.. أطعمة صحية للكبد.. نصائح لاستيقاظ منعش ويوم جيد.. أسرار محلات الكشري لعمل طاجن المكرونة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

برج الميزان وحظك اليوم 25 أكتوبر: حان وقت القيام بالصفقات التجارية

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

برج العقرب حظك اليوم 25 أكتوبر: يمكنك الانضمام إلى مشروع جديد

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

هل تبحث عن طرق للحفاظ على صحة الكبد.. إليك أفضل الأطعمة

يلعب الكبد دورًا كبيرًا في تقوية عملية الهضم، فإنه يخزن أيضًا الفيتامينات الأداء السليم للكبد ضروري لحياة صحية، لهذا السبب نصحت موقع هيلثي بتضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي.

 

أسرار محلات الكشري.. طريقة عمل طاجن المكرونة

طريقة عمل طاجن مكرونة أفضل من الجاهز، تود ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب لأطفالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التعرف على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ فى المنزل، وفيما يلي نوضح سرًّا من أسرار محلات الكشري في تحضيره، للشيف حميدة عثمان.

 

هل تشعر بعدم الرغبة بالنهوض من الفراش.. افعل هذه الأشياء لصباح جميل منعش

هناك بعض الأشخاص لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم مهما كان نومهم،و للتغلب على هذا الكسل، يبدأ الإفراط في تناول القهوة والشاي مما يضر بالصحة.

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