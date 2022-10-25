نشرة المرأة .. حظك اليوم برج العقرب والميزان.. أطعمة صحية للكبد.. نصائح لاستيقاظ منعش ويوم جيد.. أسرار محلات الكشري لعمل طاجن المكرونة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

يتمتع برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

يلعب الكبد دورًا كبيرًا في تقوية عملية الهضم، فإنه يخزن أيضًا الفيتامينات الأداء السليم للكبد ضروري لحياة صحية، لهذا السبب نصحت موقع هيلثي بتضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي.

طريقة عمل طاجن مكرونة أفضل من الجاهز، تود ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب لأطفالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التعرف على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ فى المنزل، وفيما يلي نوضح سرًّا من أسرار محلات الكشري في تحضيره، للشيف حميدة عثمان.

هناك بعض الأشخاص لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم مهما كان نومهم،و للتغلب على هذا الكسل، يبدأ الإفراط في تناول القهوة والشاي مما يضر بالصحة.