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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار محلات الكشري.. طريقة عمل طاجن المكرونة

طاجن مكرونة بالفراخ
طاجن مكرونة بالفراخ

طريقة عمل طاجن مكرونة أفضل من الجاهز، تود ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب لأطفالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التعرف على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ فى المنزل، وفيما يلي نوضح سرًّا من أسرار محلات الكشري في تحضيره، للشيف حميدة عثمان. 

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مقادير عمل طاجن مكرونة بالفراخ 
 

كيس مكرونة. 
4 ملاعق من الزيت. 
بصلة كبيرة مفرومة ناعم. 
200 جرام من صدور الدجاج مقطعة مكعبات. 
2 ورقة لورا. 
ملح وفلفل أسود. 
2 كوب عصير طماطم. 
ملعقة كبيرة سكر. 
ملعقة خل.
فلفل حار حسب الذوق.

كوب ماء ساخن.
ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

طريقة عمل المكرونة 
 

1- نرفع مقلاة على النار مع الزيت وعندما يسخن يضاف البصل والفلفل الحار ويقلب حتى يذبل ثم صدور الدجاج المقطعة مع رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات.

2- نضع ورق لورا ونترك الدجاج حتى ينضج، وفي وعاء آخر نضع 2 ملعقة من الزيت مع 2 فص ثوم مهروس وعصير الطماطم، والخل والسكر ثم نضبط الملح والفلفل الأسود ونتركها على النار لكي تغلي نحضر طاجن ساخن وفي القاع يضاف خليط البصل والدجاج.

3- ثم المكرونة والصلصة وكوب ماء ساخن وملح مظبوط، نغطي الطاجن بورق الفويل ويدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200.

4- عندما تنضج المكرونة؛ يقلب الطاجن في طبق التقديم، ويقدم مع طبق سلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا.

الفلفل الأسود الفلفل الحار عصير الطماطم مكرونة صدور الدجاج ​​​​​​​health

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