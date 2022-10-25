المنصة المحلية للتغيرات المناخية تطلق مبادرة مناخنا حياتنا بأسوان

واصلت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن تحضيراتها لعقد قمة المناخ العالمى الـ ٢٧ بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة أنه تم بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم و وجمعيات النسائية لتحسين الصحة وأبو بكر الصديق والمستقبل للتنمية وحماية البيئة بكوم الأمير تنفيذ ندوة بمدرسة النريناب الإعدادية حول التغيرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية وكيفية التكيف معها بحضور الدكتور ناهد طه ومحمد شكرون أعضاء المنصة المحلية للتغيرات المناخية .

" مبادرة .. مناخنا حياتنا "

منصة التغيرات المناخية بأسوان

وأضاف أنه فى مدينة دراو تم تنفيذ ندوة توعوية بمدرسة دراو الثانوية حيث تم إطلاق " مبادرة .. مناخنا حياتنا " بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية حول التغيرات المناخية واّثارها استهدفت الندوة الطلاب وهيئة التدريس حاضر فى الندوة الدكتور عيد عبد الجواد المدرب المعتمد بالإكاديمية المهنية للمعلمين ، وتم عرض فيديو يوضح التغيرات المناخية على كوكب الأرض ، كما وضح للحضور معلومات عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .

وتابع الدكتور أحمد زكى أبو كنيز أنه تم أيضاً تنظيم ندوة توعية بمركز إدفو عن التغيرات المناخيه والتحديات الراهنة، وكيفية التكيف معها و اعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفوائد السماد العضوي إدار الندوة المهندسة سميره عبدالله محمد مهندسة إرشاد وعضو جمعية التنميه بالفوزة.

التغيرات المناخية

منصة التغيرات المناخية بأسوان

وفى هذا الصدد صرح الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان و المنسق العام للمنصة المحلية باسوان ، أنه يتم الان تكثيف الأنشطة والفعاليات قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لتوعية مختلف فئات المجتمع، بإطلاع مصر باستضافة أكبر قمة للمناخ بالعالم فى إطار جهود الدولة الداعمة للجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ .

وأوضح أبو كنير بأن المجتمع الأسوانى أصبح مهيئا لإستقبال رسائل توعوية حول قضية التغيرات المناخية والعمل بمقتضاها ونقلها إلى الآخرين ، مشيداً بدور أعضاء المنصة المحلية باسوان فى نشر التوعية بكافة السبل والأساليب ، كما أن كثيراً من الجهات الحكومية والأهلية أصبحت تطلب من المنصة تنفيذ أنشطة توعوية لديها ، وأختتم حديثة بالقول بأن المجتمع أدرك خطورة التغيرات المناخية وإزداد معدل التبنى لدى أهالى أسوان بالتوصيات والعمل بها .