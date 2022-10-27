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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة السوبر المصري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقى في الساعة السابعة مساء غد الجمعة، في إطار مباراة السوبر المصري، فريقا الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد. 

ويتفاءل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بارتداء الزي الأزرق عند مواجهة النادي الأهلي في الدوري الممتاز أو السوبر المصري.

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ومن المقرر أن يدفع فيريرا بتشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري على النحو التالي:  

محمد عواد في حراسة المرمى 
أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغنى وحمزة المثلوثى وعمر جابر وإمام عاشور وزكريا الوردي ومحمد أشرف روقا
وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

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صدى البلد” يستعرض مواجهات الزمالك التي خاض بها مباريات الدوري والسوبر المصري وكانت “وش السعد” عليه أمام الأهلي في بطولة الدوري وكأس السوبر المصري.

تعادل فريق الزمالك مع النادي الأهلي سلبيا وتوج بلقب السوبر المصري موسم ٢٠١٩/٢٠ بركلات الترجيح  بالطقم الأزرق.

كما تعادل فريق الزمالك مع الأهلي في الدوري الممتاز  ٢-٢ فى الدور الثاني من دورى ٢٠٢١/٢٢ بالطقم الأزرق.

وفاز نادي الزمالك على الأهلي  ٢-١ فى نهائى كأس مصر ٢٠٢٠/٢١ بالطقم الأزرق.

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ترتيبات السوبر المصري 

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وينطلق المؤتمر الصحفي التقديمي لنادي الزمالك، في تمام الثانية ظهر غد، الخميس، بتوقيت الإمارات (الثانية عشرة بتوقيت مصر)، ثم يليه مؤتمر الأهلي في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

وتقام في الساعة الرابعة عصراً ندوة كأس السوبر المصري 2022، وتدار محاورها الرئيسية حول العلاقات المصرية الإماراتية ونبذ التعصب والاستثمار الرياضي.

ثم يخوض الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً ويستمر لمدة ساعة، ثم يبدأ مران الأهلي في تمام الثامنة مساءً لمدة ساعة أيضاً.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، قد سافرا إلى الإمارات الإثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة.

كما وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين، استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي ، المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

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