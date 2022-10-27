تحصين أكثر من 714 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي الأعداد المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة التي بدأت يوم 4 أكتوبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 590 ألفا و326 رأسا من الأغنام، و123 ألفا و23 رأسا من الماعز حتى 25 أكتوبر الجاري.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 42 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين على مستوى الجمهورية، وعقد 570 ندوة إرشادية على مستوى 200 مركز و225 قرية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وخطورة المرض وشروط الأمن الحيوي، منوها إلى أنه تم ترقيم وتسجيل 7 آلاف و858 رأسا من الأغنام والماعز.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.