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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

5 سيارات اقتصادية موديل 2022 بالسوق المصري |صور

5 سيارات اقتصادية
5 سيارات اقتصادية موديل 2022

تتواجد العديد من موديلات 2022 داخل السوق المصري للسيارات، والتي تختلف سواء من ناحية الشكل الخارجي والتصميم، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية القيمة السعرية والجانب الاقتصادي لاستهلاك الوقود.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات اقتصادية موديل 2022.

5 سيارات اقتصادية موديل 2022

1 – سوزوكي سويفت ديزاير 2022 

 

دعمت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بمحرك 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى 175 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.2 ثانية، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة مانويال خماسي للفئة الاولى، واخر اوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات.

 

وتبدأ أسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 من 259.900 جنيه إلى 319.900 جنيه.

5 سيارات اقتصادية موديل 2022

2 – رينو سانديرو 2022 

 

تحتوي السيارة رينو سانديرو 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، متصل بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، يضخ 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكنها التسارع والوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 12.1 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة رينو سانديرو 2022 قيمة قدرها 295 ألف جنيه.

5 سيارات اقتصادية موديل 2022

3 – سوزوكي التو 2022 

 

حصلت السيارة سوزوكي التو 2022 على محرك 800 سي سي، مدعوم بناقل حركة من 5 سرعات مانيوال، ويضخ محرك السيارة 47 حصانا، و 69 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى القدرة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 20 ثانية.

 

تقدم السيارة سوزوكي التو 2022 بسعر 179.900 جنيه.

5 سيارات اقتصادية موديل 2022

4 – سوزوكي اسبريسو 2022 

 

ينتج محرك السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 عزم دوران 90 نيوتن/متر، وقوة 67 حصانا، حيث دعمت بمحرك 1000 سي سي، متقرن بناقل حركة يدوي خماسي النقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها الوصول لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية من نقطة السكون 0.

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو 2022 209.900 جنيه.

5 سيارات اقتصادية موديل 2022

5 – هيونداي I10 2022 

 

تأتي السيارة هيونداي I10 2022 بمحرك 1200 سي سي، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، قادر على ضخ 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 118 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 5 سرعات.

 

ويتراوح سعر السيارة هيونداي I10 2022 بين 335 ألفا و 345 ألف جنيه.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 السوق المصري للسيارات 5 سيارات موديل 2022 5 سيارات اقتصادية

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