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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أطعمة تطهر القولون وتزيل السموم من الجسم

7 أطعمة تطهر القولون
7 أطعمة تطهر القولون وتزيل السموم من الجسم

تناول الطعام باستمرار في الخارج يمكن أن يفسد صحة المعدة ضع في اعتبارك بمجرد أن تعاني من اضطراب في المعدة، فقد يكون ذلك صعبًا عليك، يتغير الطقس وفي مثل هذه الحالة من المهم الحفاظ على صحة المعدة.

كشف موقع هيلثي عن بعض العلاجات التي يمكنك من خلالها تنظيف الأمعاء والمعدة.

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زيادة تناول السوائل

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أفضل طريقة للحفاظ على نظافة ونقاء الهضم يعتبر شرب الماء الفاتر مفيدًا أيضًا لعملية الهضم بصرف النظر عن هذا، يمكنك زيادة تناول الأشياء الغنية بالمياه ويشمل ذلك الفواكه والخضروات مثل البطيخ والطماطم والخس والكرفس.

اشرب الماء المالح

يمكنك شرب الماء المالح لتنظيف المعدة والأمعاء يرجى استشارة طبيبك قبل تجربة هذا العلاج لهذا ، اخلطي ملعقتين صغيرتين من الملح في ماء فاتر قبل تناول الطعام في الصباح أنت تستخدم ملح البحر أو ملح الهيمالايا اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون دقائق قد تشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام افعل هذا في الصباح والمساء.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف

لتنظيف المعدة والأمعاء ، يجب زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف توجد الألياف في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور تعمل الألياف على تنظيف وتقوية الأمعاء. يمنحك الراحة من مشاكل مثل الإمساك.

العصائر 

يعتبر العصير "منظف القولون" الرائع. يمكنك تناول عصائر الفاكهة والخضروات لتنظيف المعدة. يحتوي مزيج العصير على بعض الألياف والعناصر الغذائية التي تفيد الهضم يمكن لفيتامين C الموجود في العصير أن يساعد في تطهير الأمعاء.

البروبيوتيك

يعتبر تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي طريقة رائعة وسهلة لتنظيف المعدة. أدخل الكثير من البروبيوتيك في نظامك الغذائي مثل الزبادي والكيمتشي والمخللات والأطعمة المخمرة الأخرى. تساعد البروبيوتيك في تكوين بكتيريا جيدة في الأمعاء بمساعدة الألياف والنشا المقاوم.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح أيضًا بروبيوتيك ويعتبر من أكثر الأشياء الاقتصادية لتنظيف الأمعاء، يحتوي خل التفاح على إنزيمات وأحماض تقتل البكتيريا السيئة.

شاي اعشاب

شاي الأعشاب يمكن أن يساعد في صحة الجهاز الهضمي من خلال الأمعاء. يمكن أن تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي والدردار الزلق في علاج الإمساك الأعشاب الأخرى مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار تحتوي على مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات. ويعتقد أنها تقمع البكتيريا السيئة.

الطعام صحة المعدة تنظيف الأمعاء والمعدة الحفاظ على صحة المعدة الهضم أفضل طريقة للحفاظ على نظافة ونقاء الهضم الفواكه والخضروات البطيخ والطماطم البطيخ والطماطم والخس والكرفس ​​​​​​​health

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