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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار كارثية.. احذر خل التفاح يسبب العمي و5 أمراض أخرى

أضرار كارثية .. أحذر
أضرار كارثية .. أحذر خل التفاح يسبب العمي و5 أمراض أخرى

في الوقت الحاضر يُقال إن إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي مفيد لكن وفقًا لما نشره موقع هيلثي فإن الإكثار من تناول خل التفاح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الخطيرة .

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خل التفاح دواء

خل التفاح يشبه الدواء والتي يجب أن تستهلك بكميات محدودة هذه ليست مادة غذائية إذا نصحك طبيبك بتناول الباراسيتامول، فهذا لا يعني أنه يجب عليك البدء في تناوله يوميًا.

خل حمض التفاح

يندرج خل التفاح تحت فئة القلويات وهو حار جدا وجاف وحاد ونفاذ يمكن أن يؤدي استهلاكه إلى تهيج وانسداد قنوات الجسم بسبب بدء إنتاج السموم في الجسم وتطور الأمراض المزمنة .

عيوب خل التفاح

ضار للقلب والكبد والمعدة والأمعاء والجلد والشعر، وبحسب المصدر فإن تناوله يومياً يمكن أن يسبب العمى والصلع وشيب الشعر وأمراض القلب والعجز الجنسي، قد تضطر إلى تحمل هذه الخسائر أيضًا .
يمكن أن يسبب تناول خل التفاح يوميًا العديد من الآثار الجانبية. مثل-

المعدة سيئة
حرقة من المعدة
تورم في اللثة
إلتهاب الحلق
الحساسية

ما هو الاستخدام الصحيح لخل التفاح

هناك أيضا طريقة لاستخدام خل التفاح يوميا، حيث يمكنك غسل الفواكه والخضروات عن طريق خلط القليل من خل التفاح داخل الماء هذا يسمح لهم بالتخلص من المواد الكيميائية والأوساخ دون فقدان التغذية.

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