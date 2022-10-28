قلب العقرب.. نجم أكبر من الشمس يظهر على يسار القمر الآن

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع نجم قلب العقرب النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون).

وأوضح تادرس، أننا نشاهد اقتران القمر مع النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب) حيث نراهما متجاوران في السماء عند عند دخول الليل في السادسة مساء تقريبا لفترة وجيزة من الزمن، فقد كان أسفل يمين النجم يوم 27 ، ثم أعلى يسار النجم اليوم الجمعة 28.

وأشار إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه استاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

نجم قلب العقرب

ووفقآ لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، فنجم قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.

نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع ، كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

الظروف المثالية لمشاهدة الظواهر الفلكية

جدير بالذكر انه قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن أفضل الايام للرصد الفلكي تكون فى أحلك الليالي أو المعروفة بـ الليالي الليلاء وهي الليالي المظلمة جدا وهذه الليالي تكون مثالية فى الرصد الفلكي ويفضلها الفلكيون كثيرا.

واوضح الدكتور تادرس أن تلك الليالي هي الثلاث الأخيرة من الشهر القمري حيث يشرق القمر كهلال رقيق قبل شروق الشمس نحو الشرق مباشرة، ليلة القمر الجديد نفسه الذي لا يظهر عليه القمر اصلا وأول ثلاث ليالي من الشهر الجديد، عندما يظهر القمر كهلال رقيق مباشرة بعد المغرب نحو الغرب.

وأشار استاذ الفلك أن تلك الليالي السبع الليلاء التي تهم الفلكيين كثيرا لأخذ أرصادهم الفلكية وفي جميع الحالات يبعد الفلكيين عن فترات تواجد القمر بالسماء أثناء الرصد ، فإذا كانت الاجرام السماوية المراد رصدها تتواجد في النصف الاول من الليل يُفضل رصدها في نهاية الشهر القمري ، وإذا كانت في النصف الثاني من الليل يُفضل رصدها في أول الشهر القمري.

وألفت أن الفلكيين عموما يحبون الظلام ويفضلون دائما السماء المظلمة الخالية من القمر - الصافية الخالية من السحب والغبار وبخار الماء - البعيدة تماما عن اضواء المدينة.