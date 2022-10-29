سعرها 35 ألف جنيه .. الدواء تحذر من حقنة مهربة لعلاج السرطان

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها ، من وجود عبوات غير أصلية لحقنة دوائية تستخدم في علاج سرطان النخاع المتعدد .

وقالت هيئة الدواء المصرية « تنصح هيئة الدواء المصرية المواطنين و مقدمي الخدمة الطبية نحو توخي الحذر من العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصري من مستحضر DARZALEX 400MG/20ML VIAL » الشركة صاحبة المستحضر المدون على العبوة: JANSSEN

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إنه بناء على ماورد إليهم من قبل الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات لا تخص سوق الدواء المصري منه تحمل البيانات التالية: LDS3E09: Lot Number … تاريخ الإنتهاء المدون على العبوة: 03/2023

وأشارات هيئة الدواء المصرية ، إن مكتب جانسن العلمي أفاد أن العبوات المدون عليها LDS3E09: Lot Number لا تخص سوق الدواء و لا يتم توزيعه بجمهورية مصر العربية.

منشور هيئة الدواء

ماهو سرطان النخاع

ويعد ورم نخاع العظم المتعدد ( Multiple Myeloma) أو المايلوما المتعددة هو أحد أنواع سرطانات الدم الشائعة التى تصيب الدم خاصاً التي تصيب خلايا البلازما من النوع B، وغالباً ما تنمو المايلوما المتعددة بشكل غير طبيعي داخل النخاع العظمى والأنسجة الرخوة والأنسجة الإسفنجية. وعند علاج أحد هذه السرطانات ، نأتي لكم بالعلاج وهو حقن دارزاليكس فكيف يستخدم هذا الدواء وماهى الآثار الجانبية له؟

إستخدمات DARZALEX 400MG/20ML VIAL

Darzalex هو دواء المادة الفعالة له داراتوميوماب”daratumumab”، وهو نوع من المخدرات تسمى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ” “monoclonal antibody دارزاليكس ليس علاج كيميائي ، ولكنه نوع من العلاج المستهدف ويسمى أحيانًا العلاج المناعي، حيث أنه مصمم للعمل مع جهاز المناعة ، عن طريق تحفيز بعض الخلايا المناعية فى الجسم كى تهاجم السرطان. هو محلول مركز عديم اللون يميل إلى اللون الأصفر ومركز لتحضير محلول للتسريب، و العبوة عبارة عن أمبول زجاجية 5 ملي أو 20 ملي داخل علبة كرتون . ويستخدم لعلاج الأشخاص المصابين بمرض المايلوما المتعددة، والذين سبق لهم العلاج بثلاثة أدوية على الأقل من العقاقير المضادة للسرطان، حيث فقدت هذه العقاقير قدرتها على علاج المرض بسبب مقاومة الجسم لها.

وصف الخدمة

للإبلاغ عن أية مخالفات تصدر عن المؤسسات الصيدلية وتداول المستحضرات الصيدلية وجودتها، وتقدم هيئة الدواء المصرية متمثلةً في الإدارة المركزية للعمليات الخدمة إلى الجمهور، ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المؤسسات الصيدلية.

سرية البيانات

يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وهى محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.