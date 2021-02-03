دواء يعالج السرطان له فعالية تشفي من فيروس كورونا.. فيديو

أكد دكتور اسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات أن هناك دراسة تم نشرها تشير الى أن دواء يعالج سرطان النخاع، أظهر فعالية لمواجهة فيروس كورونا، والنتائج الأولية مبشرة، وهناك طريق طويل لتجربته على البشر.
وأضاف "حسين"، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن هذا الدواء يعرقل عملية البروتينات داخل الجسم واستخدامه بطريقة وجرعة معينة يضعف الفيروس في الخلايا.
وأكد مجموعة من الأطباء في البيت الأبيض، أن علاج رمديسيفير يعتبر علاجا فعالا لـ الإيبولا؛ حيث إنه أظهر أثرًا واضحًا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والذي نجح في تجربة حاسمة للمرضى المصابين بالفيروس.