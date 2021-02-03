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دواء يعالج السرطان له فعالية تشفي من فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:39 ص
لقاح ودواء لكورونا
لقاح ودواء لكورونا
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محمود محسن
أكد دكتور اسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات أن هناك دراسة تم نشرها تشير الى أن دواء يعالج سرطان النخاع، أظهر فعالية لمواجهة فيروس كورونا، والنتائج الأولية مبشرة، وهناك طريق طويل لتجربته على البشر.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن هذا الدواء يعرقل عملية البروتينات داخل الجسم واستخدامه بطريقة وجرعة معينة يضعف الفيروس في الخلايا.

وفي سياق متصل، يشار إلى أن علاج ريميدسفير حصل  على موافقة من وزارة الصحة المصرية باستخدامه في الحالات الحرجة لمرضى كورونا، وذلك لما له من فعالية في التقليل أعراض الحالات الحرجة الموجودة في غرف الرعاية المركزة إلى ثلثي المدة  التي كانوا يمكثون.

وصرح الدكتور أمجد طلعت مدير شركة إيفا فارما، إن  علاج ريمديسفير أثبت فاعلية كبيرة في علاج الحالات المتوسطة والشديدة، حيث ان علاج ريمديسيفير عبارة عن حقن وريدية ويستخدم في المرضى الموجودين بالعناية المركزة ومن يعانون من نقص الأكسجين .

وأكد مجموعة من الأطباء في البيت الأبيض، أن علاج رمديسيفير يعتبر علاجا فعالا لـ الإيبولا؛ حيث إنه أظهر أثرًا واضحًا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والذي نجح في تجربة حاسمة للمرضى المصابين بالفيروس.  
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