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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتدرب بالتتش استعدادًا لمباراة الداخلية في الدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم بدون راحة حيث توجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة السوبر المصري الذي أقيم أمس تدريبات ‏استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب ‏التتش تحت إشراف الجهاز الفني فيما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير، حارسا الفريق، ‏تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ثم ‏عقد جلسة تنسيقية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، ‏‏16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في ‏بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز ‏في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.‏

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 ‏مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 ‏هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.‏

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد السويس الجديد ملعب التتش الداخلية بطولة الدوري

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