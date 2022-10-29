الأهلي يتدرب بالتتش استعدادًا لمباراة الداخلية في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم بدون راحة حيث توجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة السوبر المصري الذي أقيم أمس تدريبات ‏استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب ‏التتش تحت إشراف الجهاز الفني فيما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير، حارسا الفريق، ‏تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ثم ‏عقد جلسة تنسيقية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، ‏‏16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في ‏بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز ‏في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.‏

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 ‏مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 ‏هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.‏