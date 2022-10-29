عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| كوريا الجنوبية.. حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين

كوريا الجنوبية..
كوريا الجنوبية.. حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين

كشفت سلطات الدفاع المدني في كوريا الجنوبية، السبت، عن حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين في العاصمة سيول، حيث قتل العشرات جراء التدافع وتعرضهم لسكتة قلبية.

ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء، أن  120 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 150 في حادثة تدفع خلال احتفالات عيد الهالوين.

حسب الوكالة، حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا، بالقرب من فندق هاميلتون في منطقة إيتايون.

وأشارت تقارير إعلامية إلى مشاركة عشرات الآلاف في أول احتفال بعيد الهالوين منذ سنوات، بعد تخفيف السلطات في كوريا الجنوبية القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19".

اجتماع طارئ

من جهته، أمر رئيس كوريا الجنوبية  يون سوك يول، بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا، داعيا المسؤولين إلى اجتماع طارئ.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلامية من مكان الحادث، تدافع الآلاف في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالووين في العاصمة سيول.

كما وثقت المقاطع الضحايا وهم يرقدون على الرصيف، بينما يحاول المارة وعمال خدمات الطوارئ إنقاذهم، عبر الإنعاش القلبي الرئوي.

في حين أعلن الدفاع المدني تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وإرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

كوريا الجنوبية الهالوين احتفالات الهالوين سيول ضحايا هالوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

بالزيادة الجديدة.. تعرف على موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

موضوعات متعلقة

وفيات وعشرات الإصابات | حادث تدافع ضخم باحتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية ..شاهد

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في بنسلفانيا

رئيس كوريا الجنوبية ينفي تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

عامل النظافة صاحب واقعة الكشري يظهر في عزاء فريد الديب.. شاهد

خبير تربوي: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية

أبرزها الحكم عليه بعقوبة جنائية.. إنهاء خدمة الموظف لهذه الأسباب بقانون الخدمة المدنية

هتبيعولنا لحوم ميتة | غضب أهالي بالمنوفية من عربة أبقار نافقة على الطريق

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مصرفي: قرارات البنك المركزي صححت المسار والتعويم دواء مر لتعافي الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء العرض الخاص لـ مسلسل الغرفة 207 بحضور أبطاله

ملعقة من هذا الطعام تقوي المناعة وتحميك من التغيرات الجوية

ناسا تنشر الصورة| ليست الشمس فقط ..ظهور ابتسامة غريبة على القمر

موجود في كل بيت|دراسة هولندية تطالب بتناول هذا المشروب يوميا

فيديو

رخصة 3 أشهر .. الرئيس السيسي يدعم المستثمرين بهدايا ذهبية

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ