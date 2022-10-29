شاهد| كوريا الجنوبية.. حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين

كشفت سلطات الدفاع المدني في كوريا الجنوبية، السبت، عن حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين في العاصمة سيول، حيث قتل العشرات جراء التدافع وتعرضهم لسكتة قلبية.
ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء، أن 120 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 150 في حادثة تدفع خلال احتفالات عيد الهالوين.
حسب الوكالة، حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا، بالقرب من فندق هاميلتون في منطقة إيتايون.
وأشارت تقارير إعلامية إلى مشاركة عشرات الآلاف في أول احتفال بعيد الهالوين منذ سنوات، بعد تخفيف السلطات في كوريا الجنوبية القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19".
اجتماع طارئ
من جهته، أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا، داعيا المسؤولين إلى اجتماع طارئ.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلامية من مكان الحادث، تدافع الآلاف في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالووين في العاصمة سيول.
كما وثقت المقاطع الضحايا وهم يرقدون على الرصيف، بينما يحاول المارة وعمال خدمات الطوارئ إنقاذهم، عبر الإنعاش القلبي الرئوي.
في حين أعلن الدفاع المدني تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وإرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.