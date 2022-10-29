شاهد| كوريا الجنوبية.. حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين

كشفت سلطات الدفاع المدني في كوريا الجنوبية، السبت، عن حصيلة مرعبة لضحايا احتفالات الهالوين في العاصمة سيول، حيث قتل العشرات جراء التدافع وتعرضهم لسكتة قلبية.

ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء، أن 120 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 150 في حادثة تدفع خلال احتفالات عيد الهالوين.

حسب الوكالة، حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا، بالقرب من فندق هاميلتون في منطقة إيتايون.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

وأشارت تقارير إعلامية إلى مشاركة عشرات الآلاف في أول احتفال بعيد الهالوين منذ سنوات، بعد تخفيف السلطات في كوريا الجنوبية القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19".

اجتماع طارئ

من جهته، أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا، داعيا المسؤولين إلى اجتماع طارئ.

Así comenzó la tragedia en #itaewon una de las ciudades con más extranjeros en Corea del Sur.



Imposible evacuar y no me imagino la desesperación de las personas 🥺#Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/iqSx3gaM9e — 🍲🍚🥢 (@joydelvalle) October 29, 2022

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلامية من مكان الحادث، تدافع الآلاف في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالووين في العاصمة سيول.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

كما وثقت المقاطع الضحايا وهم يرقدون على الرصيف، بينما يحاول المارة وعمال خدمات الطوارئ إنقاذهم، عبر الإنعاش القلبي الرئوي.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park 🦋 in Seoul (@chloepark) October 29, 2022

في حين أعلن الدفاع المدني تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وإرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.