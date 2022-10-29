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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هزيمة وتعال.. العشري يحذر لاعبي سموحة من حرس الحدود قبل المواجهة المرتقبة

طارق العشري
طارق العشري

عقد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش استعداد الموج الأزرق لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري المصري.

وحذر طارق العشري لاعبيه من التعال وخطورة فريق حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

 

وأشار طارق العشري خلال حديثه مع اللاعبين إلي خطورة حرس الحدود ورغبتهم في تحقيق الفوز بعد الهزيمة التي تلقائها خلال الجولتين السابقتين أمام فاركو وفيوتشر .


وطالب طارق العشري لاعبي الفريق الأول بضرورة تحقيق الفوز وحصد أول ثلاثة نقاط بعد الهزيمة من نادي الزمالك في الجولة الأولى والتعادل مع البنك الأهلي بالجولة الثانية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحت قيادة مدربه طارق العشري تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

 



 

طارق العشري الدوري المصري حرس الحدود بطولة الدوري المصري فاركو نادي الزمالك

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