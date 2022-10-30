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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: الصناعة المصرية هي قاطرة قوية للاقتصاد المصري للوصول للملاذ الآمن

محمد عطا
محمد عطا

قال محمد عطا، الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من دعم المنتج المحلي والصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.

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وأضاف محمد عطا، الخبير الاقتصادي، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الصناعة المصرية هي قاطرة قوية للاقتصاد المصري للوصول للملاذ الآمن"، لافتا: "تشجيع المنتج المحلي يجلعنا نستغنى عن الاستيراد وزيادة التصدير".

 

وأشار محمد عطا، الخبير الاقتصادي،: "الهدف من مبادرة إبدا لتطوير الصناعات هو سد احتياجات السوق المحلي عن طريق المنتج المحلي بدون اللجوء للاستيراد".

 

وأوضح محمد عطا، الخبير الاقتصادي،: "قطاع الصناعة قد يكون قاطرة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية للخروج من الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم".

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