أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا اليوم الأحد بعد آخر ارتفاع الخميس 27 أكتوبر ليسجل الأخضر أمام الجنيه 22.96 جنيه للبيع في البنك المركزي و22.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 23.20 جنيه للبيع، و23.10 جنيه للشراء، فيما استقر عند 23 جنيها في بنك مصر للبيع.

وقفزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملاته، الخميس 27 أكتوبر مرتين ، حيث ارتفع من 19.73 للبيع في البنك الأهلي المصري إلى 22.95 جنيها في البنك الأهلي المصري.

وثبتت العملة الخضراء مقابل الجنيه، وسجلت اليوم الأحدج 30 -10 - 2022، استقرارا في معظم البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاعه 3.47 جنيه على مدار الخميس 27 أكتوبر 2022.

إطلاق مؤشر ‎الجنيه

يذكر أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ألعن في وقت سابق على هامش خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرًا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

وصعد الدولار بشكل متتالي خلال الأيام الماضية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 22.95 في البنك الأهلي المصري بعد أن سجل الأربعاء 26 أكتوبر 19.75 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، و بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير يوميا بـ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، حيث استقر عند 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم

واستقرت العملة الأمريكية محليًا بعد ارتفاع عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية على مدار الأيام الماضية ليصل أعلى مستوى عند 23.20 جنيه في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويبحث الكثير من المهتمين يوميا عن سعر الدولار بيع وشراء اليوم في البنوك، فهو محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 22.85 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وشهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، استقرار لليوم الثالث على التوالي وسجلت 22.85 جنيه للشراء، و 22.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم مستويات 22.85 جنيه للشراء، كما 22.95 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

ولعل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه في حالة الشراء ، حققه البنك الأهلي ليصبح 22.85 جنيه، فيما سجل الأخضر للبيع 22.95 للبيع كأعلى مستوى في البنك.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وشهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقرارا بعد قفزة مقابل الجنيه الخميس الماضي عند 22.90 جنيه للشراء.

ويهتم أصحاب الأعمال إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 23 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

وشهد الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ، ليصبح 23.20 جنيه للبيع للدولار الواحد في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

واستقرت الورقة الخضراء في عدة بنوك اليوم الأحد بعد زيادة الخميس ، حيث سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد أخر ارتفاع ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 22.90 جنيه للشراء، و 23 جنيه للبيع ، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 22.85 جنيه للشراء ، و 22.95 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار في البنك التجاري

سعر صرف الدولار البنك العربي

أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أعلنت قرار رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي لها الخميس 27 أكتوبر.

وبعد اجتماع اللجنة تم رفع أسعار الفائدة إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب ،كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أسعار الدولار عالميا

وارتفعت أسعار الدولار على المستوى العالمي ،إذ صعدت العملة الخضراء، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وشهدت الورقة الخضراء على المستوى العالمي تحركا طفيفا ، وبحسب مؤشر الدولار، ارتفعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 110.545 نقطة ؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 110.545 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 110.407، بنسبة 0.8 % بقيمة 0.92 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 110.925 نقطة.